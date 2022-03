Indien : Minderjährige vergewaltigen Mädchen (8)

Sechs Jungen sollen gemeinsam mit einem Freund ihre erst acht Jahre alte Cousine mehrfach vergewaltigt haben. Die Reaktion der Eltern schockt.

Sieben Porno-süchtige Minderjährige im Alter zwischen sechs und 13 Jahren sollen gemeinsam über Monate ihre Cousine (8) in den gemeinsamen Elternhäusern vergewaltigt haben – ohne, dass es ein Erwachsener mitbekam. Wie die «Times of India» berichtet, flogen die schrecklichen Vorgänge im Bundesstaat Chhattisgarh erst auf, als das Mädchen plötzlich über schlimme Schmerzen im Unterleib klagte und von ihren Eltern zu einem Arzt gebracht wurde.

Doch wie konnte es überhaupt zu so einer schrecklichen Tat kommen? Die Burschen sollen laut Polizei ihren Eltern vorgespielt haben, Online-Lernkurse zu absolvieren, stattdessen aber Pornos auf ihren Smartphones geschaut haben. Das Gesehene wollten sie dann offenbar in der realen Welt umsetzen.

Anfänglich dürften sie das Mädchen «spielerisch zu sexuellen Handlungen überredet» haben, so die Polizei. Doch schon kurz darauf, soll es zu Gruppenvergewaltigungen gekommen sein. Die sechs Cousins des Opfers sollen dabei auch noch einen befreundeten Burschen involviert haben. Mehr als zwei Monate ging das so.

Niemand schöpfte Verdacht

Weil die beiden Familien der Jungen und des Mädchen in miteinander verbundenen Häusern leben, soll es den mutmaßlichen Tätern gut möglich gewesen sein, ihren Eltern in den Gebäuden aus dem Weg zu gehen. Die anwesenden Erwachsenen seien in dem Glauben gewesen, die Kinder würden lernen oder gemeinsam spielen. Verdacht schöpfte niemand.