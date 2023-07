Luxemburg: Minderjährige wird seit Mittwoch vermisst

Jully Seven Martins Braz trägt vermutlich ein dunkles Kapuzenshirt, eine Jeanshose und eine braun-weiße Kappe.

Die 15-jährige Jully Seven Martins Braz gilt seit Mittwoch, den 5. Juli, gegen 14.20 Uhr als vermisst. Dies teilt die Police Grand-Ducale am Donnerstagmittag mit. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens habe sie ein dunkles Kapuzenshirt, eine Jeanshose und eine braun-weiße Kappe getragen. Sie ist von schlanker Statur, zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß und hat lange braune Haare.

Wer Informationen darüber hat, wo sich das vermisste Mädchen aufhält, kann sich an die Polizeidienststelle Capellen unter der Telefonnummer (+352) 244 30 1000 oder per E-Mail an police.capellensteinfort@police.etat.lu wenden.