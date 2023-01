Luxemburg : Minderjähriger verletzt zwei Polizisten nach heftiger Schlägerei

In der Rue de Mondorf in Aspelt kam es am Mittwochabend gegen 23 Uhr zu Streitigkeiten zwischen zwei Jugendlichen. Dabei sei einer von beiden mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen und zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Das berichtete die Polizei am Donnerstag in einer Pressemitteilung.