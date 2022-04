Suche geht weiter : Mindestens 10 Menschen sterben nach Untergang von Ausflugsboot in Japan

Beim Untergang eines Ausflugboots im eisigen Meer vor der nordjapanischen Halbinsel Shiretoko sind bisher zehn Menschen ums Leben gekommen. Die Suche nach den restlichen Passagieren wurde unterdessen fortgesetzt

Die KAZU I hatte am Samstag gegen Mittag (Ortszeit) einen Notruf abgesetzt.

Nach einem Bootsunglück im Norden Japans sind laut der japanischen Küstenwache bisher zehn der 26 vermissten Menschen ums Leben gekommen. Die Suche nach den restlichen Passagierinnen und Passagieren wurde unterdessen fortgesetzt – ohne große Hoffnung, sie bei eisigen Temperaturen lebend zu finden. Die japanischen Behörden lassen sich mit der Bestätigung von Todesfällen bei Unfällen und Naturkatastrophen oft Zeit, da die Todesfälle von einem offiziellen Gerichtsmediziner bestätigt werden müssen. In der Regel werden die Leichen identifiziert und die nächsten Angehörigen benachrichtigt, bevor die Informationen veröffentlicht werden.



Die Einsatzkräfte hatten aus der Luft und mit Booten die ganze Nacht durch nach Überlebenden gesucht, hieß es. Die Wassertemperatur an der Meeresoberfläche betrug nur zwei bis drei Grad. Die KAZU I hatte am Vortag gegen Mittag einen Notruf abgesetzt, es habe Leck geschlagen.