Texas/USA : Schütze tötet mindestens 14 Kinder und einen Lehrer in Grundschule

In der Kleinstadt Uvalde sind nach Angaben des Gouverneurs von Texas mindestens 15 Menschen durch einen Schützen getötet worden.

An einer Grundschule in Texas sind nach Angaben von Gouverneur Greg Abbott 14 Schüler und eine Lehrkraft getötet worden. Der mutmaßliche Schütze, ein 18-Jähriger, sei ebenfalls tot, er sei vermutlich von Polizisten getötet worden. «Er hat, grauenhaft, unverständlicherweise, 14 Schüler erschossen und eine Lehrkraft getötet», sagte Abbott. Zwei Beamte hätten Schussverletzungen erlitten.

Die Tat ereignete sich am Dienstag an einer Grundschule in der Kleinstadt Uvalde, rund 135 Kilometer westlich von San Antonio. Sie wird von etwa 600 Schülern besucht. In der Stadt leben rund 16 000 Einwohner.