Unfall-Ursache unklar : Mindestens 20 Tote bei Busunglück in Peru

Der Bus war von der Straße abgekommen und in eine 100 Meter tiefe Schlucht gestürzt. Rund 30 weitere Menschen wurden verletzt.

Der Bus war auf dem Weg vom Bezirk Tayabamba in die 340 Kilometer entfernte Stadt Trujillo, die Hauptstadt von La Libertad, an der peruanischen Küste. (Archivbild)

Bei einem Busunglück in Peru sind mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen und 30 weitere verletzt worden. Unter den Todesopfern sei ein vierjähriges Mädchen, wie die örtlichen Behörden am Donnerstag mitteilten. Der Bus war in der entlegenen Region La Libertad im Norden des Landes von der Straße abgekommen und in eine 100 Meter tiefe Schlucht gestürzt.