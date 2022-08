Grüne Zone unter Beschuss : Mindestens 30 Tote bei Unruhen im Irak

Die Ankündigung des einflussreichen Schiitenführers Muktada Al-Sadr, sich aus der Politik zurückzuziehen, hat die Gewalt im Irak eskalieren lassen. Nachbarländer schließen gemeinsame Grenzen.

Ameer Al-Mohammedawi/dpa

Die Zahl der Toten bei den Unruhen im Irak ist auf mindestens 30 gestiegen. 400 weitere seien seit Montag verletzt worden, als Anhänger des einflussreichen Geistlichen Muktada al-Sadr den Regierungspalast gestürmt hatten, teilten zwei Vertreter der Gesundheitsbehörden am Dienstag mit. Diese Zahlen dürften aber weiter steigen, denn am Dienstag wurde heftig gekämpft. Die Al-Sadr treu ergebene Miliz Saraja Salam beschoss die Sicherheitskräfte in der sogenannten Grünen Zone im Zentrum Bagdads mit Panzerfäusten und Maschinengewehren, diese erwiderten das Feuer.

Live-Fernsehbilder zeigten das Chaos. Auch Augenzeugen filmten die Schusswechsel mit ihren Handys und stellten die Videos online. Während die Al-Sadr-Anhänger durch eine Lücke in der Absperrung um die Grüne Zone feuerten, bezogen im Inneren Panzer Stellung. Dichter schwarzer Rauch stieg auf. Auf den Bildern war zu sehen, wie ein verletzter Mann in einer dreirädrigen Rikscha fortgebracht wurde, das Außenministerium im Hintergrund. Die Miliz Saraja Salam übernahm nach Angaben zweier Vertreter der irakischen Sicherheitsbehörden zudem die Kontrolle über Standorte rivalisierender, vom Iran unterstützter Milizen in den südlichen Provinzen des Landes.

Das Nachbarland Iran schloss aufgrund der Unruhen alle Landgrenzen zum Irak, wie das dortige Staatsfernsehen am Dienstag berichtete. Iraner wurden aufgerufen, Reisen in den Irak zu meiden – und das unmittelbar vor einer Pilgerfahrt, für die jedes Jahr Millionen Iraner in den Irak kommen. Die Fluggesellschaft Emirates sagte für den Dienstag alle Flüge nach Bagdad ab.

Niederländische Botschaft in Grüner Zone bereits evakuiert

Auch Kuwait rief seine Bürger auf, das Nachbarland zu verlassen, mit dem es eine 254 Kilometer lange Grenze teilt. Die staatliche Nachrichtenagentur Kuna rief dazu auf, Reisepläne in den Irak wegen der dortigen Gewalt fallen zu lassen. Die Niederlande haben ihre Botschaft in der Grünen Zone evakuiert, wie Außenminister Wopke Hoekstra am Dienstag twitterte. Die Mitarbeiter arbeiteten nun von der deutschen Botschaft an einem anderen Standort in der Stadt aus.

Anhänger Al-Sadrs hatten am Montag den Regierungspalast gestürmt, nachdem dieser seinen Abschied aus der Politik angekündigt hatte. Die Demonstranten rissen die Zementbarrieren vor dem Regierungspalast mit Seilen nieder, durchbrachen die Türen des Gebäudes und strömten ins Innere.

Das Militär rief eine landesweite Ausgangssperre aus und der geschäftsführende Ministerpräsident Mustafa al-Kasimi sagte Kabinettstreffen ab. Vertreter des Gesundheitswesens sagten, Dutzende Demonstranten seien bei Zusammenstößen mit der Bereitschaftspolizei durch Schüsse und Tränengas verletzt worden.

Die Macht Al-Sadrs stützt sich auf seine Fähigkeit, seine große Anhängerschaft zu mobilisieren und zu kontrollieren. Mit seinem angekündigten Rückzug hat er dieser jedoch implizit die Freigabe erteilt, so zu handeln, wie sie es für richtig erachtet.

Die nur noch geschäftsführend amtierende irakische Regierung ist weitgehend handlungsunfähig, seit Al-Sadrs Partei im Oktober bei der Wahl die meisten Parlamentssitze gewann, jedoch nicht genug, um eine Mehrheitsregierung zu bilden. Die Weigerung des Schiitenführers, mit seinen vom Iran unterstützten schiitischen Rivalen zu verhandeln sowie der Rückzug seiner Bewegung aus dem Parlament und aus Gesprächen haben politische Unsicherheit geschaffen.

Um seine politischen Interessen voranzutreiben, setzt Al-Sadr auf eine nationalistische und reformorientierte Rhetorik, die bei seiner Anhängerschaft großen Anklang findet. Sie fordern die Auflösung des Parlaments und vorgezogene Neuwahlen ohne Beteiligung der vom Iran unterstützten schiitischen Gruppen, in denen sie die Verantwortlichen für den Status quo sehen. Mit einem Sitzstreik vor dem Parlament, das sie Ende Juli zwei Mal gestürmt hatten, hatten seine Anhänger die Politik im Land mehr als vier Wochen lang gelähmt.