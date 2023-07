Während Kundgebung : Mindestens 40 Menschen bei Bombenexplosion in Pakistan getötet

In der von Terroranschlägen geplagten pakistanischen Provinz Khyber Pakhtunkhwa reißt eine Bombe Dutzende Menschen in den Tod. Krankenhäuser sind in Alarmbereitschaft. Retter befürchten viele weitere Opfer.