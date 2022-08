Ägypten : Mindestens 41 Menschen sterben bei Brand in koptischer Kirche

In der ägyptischen Millionenstadt Gizeh ist in einer Kirche ein Feuer ausgebrochen. Dutzende Menschen sind dabei ums Leben gekommen.

Am Sonntag brach in der Kirche von Abou Sefain in der ägyptischen Millionenstadt Gizeh ein Feuer aus, das derzeit gelöscht wird. Beim Brand sollen ersten Angaben zufolge 41 Menschen ums Leben gekommen sein. Die Polizei gab an, ersten Untersuchungen zufolge sei ein Kurzschluss dafür verantwortlich.