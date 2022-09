Mindestens elf Menschen sterben bei Schiffsunglück im Norden Brasiliens

São Paulo : Mindestens elf Menschen sterben bei Schiffsunglück im Atlantik

Am Donnerstag versank ein nicht zugelassenes Passagierschiff in der Nähe der Insel Cotijuba. Behörden zufolge war das Schiff auf dem Weg von der Insel Marajó nach Belém.

Beim Untergang eines nicht zugelassenen Passagierschiffs sind in Brasilien mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. 63 Verunglückte seien gerettet worden, nachdem das Schiff am Donnerstag (Ortszeit) nahe der Insel Cotijuba am Atlantik im Norden des Landes gesunken sei, teilten die Behörden mit. Unter den Toten seien neun Frauen. Zur Zahl der Vermissten wurden keine Angaben gemacht. Es hieß lediglich, das Schiff könne bis zu 82 Passagiere transportieren.