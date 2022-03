Indonesien : Mindestens neun Tote bei Anschlägen auf Kirchen

Bei einer Serie von Explosionen in Gotteshäusern sind am Sonntag auf Java mehrere Menschen ums Leben gekommen.

Bei einer Serie von mutmaßlichen Bombenanschlägen auf christliche Kirchen sind am Sonntag in Indonesien mindestens neun Menschen getötet worden. Mehr als 35 Menschen wurden nach Angaben der Polizei verletzt. Die Explosionen ereigneten sich während der sonntäglichen Gottesdienste innerhalb weniger Minuten in Surabaya, der zweitgrößten Stadt des Landes auf der Insel Java.