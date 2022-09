Luxemburg : Mindestens sechs Kardiologen am CHdN hören auf

In einer am Freitagmittag veröffentlichten Mitteilung spricht die luxemburgische Ärzte und Zahnärzte-Vereinigung («Association des médecins et médecins dentistes») sogar von sieben Kardiologen am Standort Ettelbrück, die die Absicht hätten, zu kündigen. Schuld sei der Arbeitsrhythmus und daraus folgende Überlastung. «Eine weitere, schlechte Nachricht für die medizinischen Einrichtungen im Norden des Landes, aber auch für ganz Luxemburg», schreibt die Vereinigung. Das sei «die unmittelbare Folge einer über Jahrzehnte verfehlten Gesundheitspolitik».