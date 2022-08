Heftige Unwetter : Mindestens sieben Tote in Frankreich und Italien

Hart getroffen wurden die Toskana und Korsika. Vom berühmten Markusturm in Venedig fielen Ziegel herab, Dutzende Boote im Mittelmeer gerieten in Seenot.

Schwere Gewitter mit Stürmen bis hin zur Orkanstärke haben am Donnerstag in Frankreich und Italien mindestens sieben Menschen das Leben gekostet.

In Frankreich erreichten Sturmböen Windgeschwindigkeiten von bis zu 220 Kilometer in der Stunde, teilte die französische Wetterbehörde mit. Die Stromversorgung von rund 45.000 Haushalten auf Korsika wurde unterbrochen. Fünf Menschen kamen auf der Insel ums Leben. Es gab Dutzende Verletzte; zwölf Menschen wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Der französische Innenminister Gérard Darmanin reiste nach Korsika, um sich ein Bild von der Lage zu machen.