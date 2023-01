Demokratische Republik Kongo : Mindestens zehn Tote bei Bombenanschlag auf Kirche

Die Stadt Kasindi, in der das Attentat verübt wurde, befindet sich in der Demokratischen Republik Kongo, nahe der Grenze zu Uganda.

Bei einem Bombenanschlag in einer Kirche in der Demokratischen Republik Kongo sind am Sonntag mindestens zehn Menschen getötet worden. Ein Militärsprecher bezeichnete den Vorfall in einer Kirche der Pfingstgemeinde in der Stadt Kasindi in der östlichen Provinz Nord-Kivu als «Terrorakt». Mindestens zehn Menschen seien getötet und 39 weitere verletzt worden. Das Attentat sei während einer Taufe verübt worden.