Arbeit in Luxemburg : Mindestlohn-Anhebung kostet 54 Millionen Euro

LUXEMBURG – Arbeitsminister Dan Kersch (LSAP) hat am Dienstag zwei Gesetzentwürfe rund um die angekündigte Erhöhung des sozialen Mindestlohnes in die Chamber eingebracht.

Premierminister Xavier Bettel (DP) hat am vergangenen Freitag die Erhöhung des sozialen Mindestlohns (SSM) um 2,8 Prozent zum 1. Januar 2021 angekündigt. Die Reaktion der Arbeitgebervertreter folgte prompt. So sieht die Union Luxemburger Unternehmen (UEL) die Erhöhung als einen «tödlichen Schlag» für einige Unternehmen. Die UEL forderte daher, das Vorhaben sofort aufzugeben. Die Regierung hat die UEL mit ihren Argumenten offenbar nicht überzeugt, denn Arbeitsminister Dan Kersch (LSAP) hat den Gesetzentwurf am Dienstag in der Abgeordnetenkammer eingebracht.