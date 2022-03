US Open : Minella scheidet in erster Runde aus

Die Luxemburgerin Mandy Minella ist in der ersten Runde der US Open von der Amerikanerin Sloane Stephens mit 6:4, 3:6, 6:7 (5/7) knapp geschlagen worden.

Trotz eines beeindruckenden Matches gegen die Nummer 17 der Weltrangliste musste Mandy Minella sich am Montagabend in New York nach dem dritten Satz gegen Sloane Stephens geschlagen geben. Die 27-Jährige Luxemburgerin, aktuell auf Platz 110 der Weltrangliste, scheidet somit bereits nach der ersten Runde der US Open aus. Nach dem Verlust des zweiten Satzes kämpfte sie sich tapfer bis zum Tie-Break und verlor schließlich das Match mit 6:4, 3:6, 6:7 (5:7).

Die beiden deutschen Spielerinnen Sabine Lisicki und Angelique Kerber sind als erste deutsche Tennisprofis bei den US Open in die zweite Runde eingezogen. Kerber gewann am Montag bei dem Grand-Slam-Turnier in New York gegen die Tschechin Lucie Hradecka nach einer überzeugenden Vorstellung in nur 55 Minuten mit 6:1, 6:1. Die 25 Jahre alte Kielerin trifft nun auf Eugenie Bouchard aus Kanada.