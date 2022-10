Tennis: Minella und Clijsters begegnen sich zum Auftakt der Luxembourg Ladies Tennis Masters im Duell

Fünf Monate nach dem Ende ihrer Profikarriere wird Mandy Minella wieder in den Genuss von Tennisabenden kommen. Bei der Auslosung der Luxembourg Tennis Ladies Masters am Dienstag wurde der Luxemburgerin die Belgierin Kim Clijsters, die ehemalige Nummer 1 der Welt, zugelost. Das Spiel findet am Donnerstag um 18 Uhr in der Coque statt und ist der Startschuss für die erste Ausgabe des Turniers, bei dem acht Spielerinnen, die sich vom Tennis zurückgezogen haben, gegeneinander antreten.