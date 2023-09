Minenstadt: Häuser, Shops, Bars – in Coober Pedy ist fast alles unterirdisch

Hunderte Löcher, ebenso viele Hügel und ein paar Häuser: Schon aus der Vogelperspektive mutet das Areal inmitten der australischen Wüste surreal an. Doch was sich unter der Oberfläche verbirgt, wirkt noch seltsamer – bis man weiß, was dahintersteckt.

Wer unvorbereitet ins australische Outback nach Coober Pedy reist, dürfte sich erstmal verwundert die Augen reiben. Denn Menschen trifft man in dem Städtchen nur selten an. Zumindest dort, wo man Menschen vermutet: über der Erde. Denn in dem Ort spielt sich das Leben fast ausnahmslos unterirdisch ab. Selbst Kirchen, Shops und Touristenunterkünfte sind fernab von jeder Zivilisation «tiefergelegt». Der nächst größere Ort, Port Augusta, ist 540 Kilometer entfernt.

Warum leben und arbeiten die Menschen dort unter der Erde?

Das ist dem Klima geschuldet: Im Sommer herrschen hier oft heiße 45 bis 47 Grad Celsius – auch im Schatten. In der Sonne können es auch mal über 50 Grad Celsius sein . Laut Bbc.com ist es so heiß, dass elektronische Geräte im Kühlschrank aufbewahrt werden müssen. Hinzu kommen regelmäßig Sandstürme, die ebenfalls das Leben über der Erde ungemütlich machen. Unter der Erde sieht das Ganze anders aus: Hier herrschen maximal angenehme 23 bis 25 Grad, die Klimaanlagen weitgehend überflüssig machen. Über der Erde wäre ihr Betrieb dagegen zwingend nötig und würde ein Vermögen kosten, so einer der Bewohner Coober Pedys, Jason Wright, zur BBC.

Tiefergelegt – und hilfreich bei Kälte

Warum gibt es überhaupt Menschen an diesem unwirtlichen Ort?

Das geht auf Jim Hutchison, seinen 14-jährigen Sohn William, PJ Winch und M McKenzie zurück. Die vier waren 1915 in das Gebiet gekommen, um nach Gold zu suchen. Das fanden sie nicht, dafür entdeckte William mehrere Opalstücke und die Männer disponierten um. Die Kunde vom wertvollen Fund verbreitete sich rasch: Im Jahr darauf siedelten sich weitere Bergarbeiter und ihre Familien an und gründeten den Ort, der seit dem Jahr 1920 als Coober Pedy bekannt ist.

Der Name bedeutet in der Sprache der Aborigines so viel wie «Loch des weißen Mannes», was passt. Schließlich gruben die Arbeiter auf der Suche nach Opal zahlreiche Löcher in den Grund. Mehrere 100 solcher Minen hat es dort bis heute. Mit rund 70 Abbau-Feldern auf fast 5000 Quadratkilometern gilt Coober Pedy als «Opal-Hauptstadt der Welt». Etwa 70 Prozent der Edelsteine weltweit kommen von hier.

Leben die Menschen in den abgeernteten Minenlöchern?

Nein. Die heute rund 2500 ansässigen Menschen wohnen nicht in Löchern, sondern in echten unterirdischen Häusern, «dugouts» genannt. Die Idee brachten ehemalige Soldaten mit, die im Ersten Weltkrieg gelernt hatten, Gräben und unterirdische Unterstände an der Front zu bauen . Zunächst gruben sie diese noch von Hand in die Erde oder sprengten sie in den Fels. Heute werden sie mit speziellen Maschinen aus der Erde gefräst. Die Eingänge liegen zumeist oberirdisch zur Straßenseite. Der eigentliche Wohnbereich befindet sich in den dahinterliegenden Erdhügeln. Preislich liegen die an Fred Feuerstein erinnernden Wohnhöhlen etwa bei dem, was ein gewöhnliches Haus in der Gegend kosten würde.

Wovon leben die Menschen in Coober Pedy?

Neben der Opalgewinnung beschert vor allem auch der Tourismus den Bewohnerinnen und Bewohnern Einnahmen. Andere verdienen ihr Geld mit alltäglichen Jobs. Schließlich gibt es in Coober Pedy auch Tankstellen, Pubs, ein Restaurant, einen Buchladen und einen Supermarkt. Sogar einen kleinen Flugplatz gibt es hier. Und einen Golfplatz. Dieser ist legendär: Es gibt dort keinerlei Gras und nur an manchen Abschlägen liegen grasgrüne Teppichquadrate. Für die anderen müssen die Golferinnen und Golfer kleine Rasenstücke als Abschlagspunkt mit sich herumtragen. Ebenfalls ein Highlight: das Drive-in-Kino.

Wie kommt man nach Coober Pedy?

Es gibt täglich Flüge zwischen Adelaide und Coober Pedy. Auch die Anreise per Bus oder Auto ist möglich – aber gefühlt endlos: Die Fahrt durch die Einöde dauert rund neun Stunden.