Charkiw: «Mini-Auschwitz»? Was es mit den gefundenen Goldzähnen auf sich hat

1 / 7 Das von Ermittlungsleiter Serhii Bolwinow getwitterte Foto mit Goldkronen lässt vermuten, dass russische Besatzer den Menschen die Zähne zogen. Ein Zahnarzt aus der Region widerspricht dem aber. Die Zähne gehörten ihm. twitter/serhii_bolvinov Im Dorf Pisky-Radkiwski, südöstlich von Charkiw, fanden Bolwinow und sein Team im Keller eines Privathauses Gasmasken und … twitter/serhii_bolvinov … andere Utensilien, mit denen die Bevölkerung gefoltert worden sein soll. twitter/serhii_bolvinov

Damit macht sich die Ukraine keinen Gefallen. Serhii Bolwinow, Leiter der Ermittlungsabteilung des Nationalen Sicherheitsdienstes in der Region Charkiw, twitterte, was er und sein Team in eben erst zurückeroberten Gebieten entdeckt haben: «Eine Folterkammer in Pisky-Radkiwski. Zwei Fotos. Eine Gasmaske, die einem Opfer auf den Kopf gesetzt wurde, das mit einem verkokelten Lappen bedeckt und lebendig begraben wurde. Und eine Schachtel mit goldenen Zahnkronen. Ein Mini-Auschwitz.»

Damit legte der ukrainische Chef-Ermittler nahe, dass russische Truppen ukrainischen Zivilisten und Militärs folterten und ihnen dabei oder später die Zähne zogen – und ließ mit seiner Erwähnung von Auschwitz weitherum übelste Erinnerungen an die deutschen KZ aufkommen.

Zahnkronen sollen lokalem Zahnarzt gehören

Entsprechend viel Aufsehen weckten Bolwinows Fotos, die im Keller eines Privathauses aufgenommen worden waren. Nachbarn hatten die Ermittler nach der Vertreibung der russischen Truppen gerufen, da sie von hier während der Besatzung immer wieder schreckliche Schreie gehört hätten, sagt Ermittlungsleiter Bolwinow zu 20 Minuten.

Ein Reporter der deutschen Bild-Zeitung reiste in das südöstlich von Charkiw gelegene Dorf, wo er auf den lokalen Zahnarzt stieß. Der Mann gab an, dass die Zähne ihm gehörten und in russische Hände gefallen seien, als die Soldaten sein Haus geplündert hätten. «Diese Zähne sehen aus wie die aus meiner Sammlung, die hier geplündert wurde», sagte er. «Ich bin der einzige Zahnarzt hier. Also wenn sie hier gefunden wurden, müssen sie von mir sein.»

Bolwinow: «Wir werden mit dem Zahnarzt sprechen»

Darauf angesprochen, sagt Ermittlungsleiter Bolwinow: «Wir werden mit dem Zahnarzt sprechen und abklären, ob die Zahnkronen von seinen Patienten stammen.» Näher äußerte er sich nicht.

Offensichtlich trauen er und andere Ermittler den russischen Truppen vieles zu – und sie haben damit nicht unrecht. 20 Minuten hat mit eigenen Augen gesehen, was der Gegner in Butscha angerichtet hat. Während unsere Reporterin gewisse Bilder nicht mehr aus dem Kopf kriegt– ein Toter kniet mit heruntergelassenen Hosen neben einer Flasche mit zerbrochenem Hals, und Minen-Entschärfer finden einen Sprengsatz unter seinem Oberkörper – bleiben die Fotos und Videos von hingerichteten, gefolterten Menschen der Öffentlichkeit erspart. Das heißt nicht, dass die Gräueltaten nicht passiert sind.

Charkiw: 534 Menschen mit Folterspuren

Seit dem 2. September sind laut Ermittler Bolwinow in der Region Charkiv 534 Menschen mit Folterspuren ausfindig gemacht worden. Dabei würden die russischen Besatzer überall die gleichen Foltermethoden anwenden: «Elektroschocks, Vergewaltigungen, aufgestülpte Gasmasken, die Menschen am Atmen hindern, schwerste Prügel». Welches russische Regiment dafür verantwortlich sein könnte, wusste er nicht. Einheimischen zufolge waren die Besatzer vor allem ethnische Russen, also keine Soldaten aus den pro-russischen Separatistengebieten.

Im eine Autostunde entfernten Isjum, das mit über 400 entdeckten Gräbern international Schlagzeilen machte, fanden sich Dutzenden Leichen mit hinter dem Rücken gefesselten Händen, Kopfschüssen und «Schnitten im Genitalbereich». Bolwinow sagt: «Wir stehen mit unseren Ermittlungen hier noch am Anfang und reden jetzt mit vielen Augenzeugen.» Er wäre nicht überrascht, wenn er und sein Team noch Ähnliches auch anderswo in der Region finden würden.