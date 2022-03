Karrierestart : Mini-Rihanna hat ihren ersten Model-Job

Ala'a Sky wurde wegen ihrer verblüffenden Ähnlichkeit zu Rihanna zur Internet-Sensation. Nun hat sie sich ihren ersten Model-Job gesichert.

Nun hat sich die US-Amerikanerin ihren ersten Model-Job geschnappt: Sie ist Marken-Botschafterin der Haarpflege-Marke The Mane Choice.

Die News verkündete ihre Mutter Bria auf dem Instagram-Account, den sie für ihre Tochter führt. «Sei bereit, das zu bekommen, was du gibst. Ich bin unendlich dankbar zu verkünden, dass ich die neue Marken-Botschafterin von The Mane Choice bin», so der Kommentar zu dem Insta-Post.