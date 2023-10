Mini-Solaranlagen: Balkonkraftwerke werden auch in Luxemburg immer beliebter

Strom stressfrei selbst produzieren, und zwar vom eigenen Balkon aus – das wird wegen der gestiegenen Stromkosten immer beliebter. So auch bei Luc Schumacher: Das Dach seines Gartenhauses in Burscheid zieren seit Ende August zwei Mini-Solarmodule von je zwei Quadratmetern. Mit einem Wechselrichter verbunden werden sie einfach an eine Steckdose angeschlossen. Die sogenannten Balkonkraftwerke sind in Deutschland der absolute Renner. Die Preise pro Kilowattstunde sind dort nämlich im vergangenen Jahr auf über 65 Cent gestiegen.