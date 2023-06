Fünf Personen tot: Mini-U-Boot durch «katastrophale Implosion» zerstört

Das seit Tagen im Nordatlantik vermisste Tauchboot ist verunglückt . Die fünf Menschen an Bord seien aller Wahrscheinlichkeit nach ums Leben gekommen, als das Tauchboot nahe dem Wrack der Titanic in einer Tiefe von 3800 Metern implodiert sei, teilte die US-Küstenwache am Donnerstag mit. Auch die Betreiberfirma Oceangate Expeditions erklärte, sie gehe vom Tod der fünf Männer aus.

Laute und Klopfgeräusche liessen hoffen

Die Titan war am Sonntag etwa 700 Kilometer südlich von Neufundland auf einer Expedition zum 1912 gesunkenen Luxusdampfer Titanic verschollen. Bis zuletzt hatte die US-Küstenwache versichert, sie werde nicht aufgeben und alle verfügbaren Mittel nutzen, um die Titan und deren Crew zu finden. Die Einsatzkräfte durchkämmten ein Gebiet, das fast doppelt so groß wie der US-Staat Connecticut war, also rund 26’000 Quadratkilometer, wie Jamie Frederick von der US-Küstenwache sagte. Kurzzeitig war Hoffnung aufgekommen, nachdem Laute und Klopfgeräusche registriert worden waren. Doch am Donnerstag entdeckte dann ein Unterwasserfahrzeug ein Trümmerfeld am Meeresboden. Diese lagen circa 400 Meter neben dem Wrack der Titanic.