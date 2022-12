Luxemburg: Minimaler Anstieg der Corona-Infektionen gemeldet

Laut einer Pressemeldung des Gesundheitsministeriums wurden in der Woche vom 21. bis 27. November 1164 Personen erstmals positiv auf das Corona-Virus getestet. In der Vorwoche waren es 1057 Fälle. Hinzu kamen 721 Reinfektionen, die vergangene Woche 38,2 Prozent aller positiven Tests ausmachten. In der Vorwoche waren es 622 Reinfektionen, die wiederum 37 Prozent aller positiven Tests ausmachten.