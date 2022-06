Mehr ist mehr: Minimalismus hat als Wohntrend ausgedient

«Ich nenne es Grandmaximalist», erklärt die Userin in der Caption ihres Videos, in dem sie ihre Wohnung zeigt. Dort sieht man mehrere Kerzenständer, alte Gemälde, viel Deko-Kleinkram und Vintage-Muster.

Was ist Grandmaximalism?

Grandmaximalism setzt sich aus Grandmillennialism und Maximalismus zusammen. Als Grandmillennialism bezeichnet man eine Stilrichtung, die sich stark an altmodischen Blumenmustern orientiert, an Messing und schweren Möbeln. Geprägt wurde dieser Stil von Millennials, die wiederum von ihren Großeltern inspiriert wurden – daher auch der Name.