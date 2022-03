Sekundarschulreform : Minimalkonsens bei Sekundar-Schul-Reform?

LUXEMBURG - Das Bildungsministerium hat am Dienstag die Struktur der Sekundarschulreform vorgestellt, wie sie aus den Konsultationsgesprächen hervorgegangen ist.

Die groben Züge der Sekundarschulreform stehen fest. Nach einem monatelangen Tauziehen zwischen dem Bildungsministerium und der Lehrerschaft konnte ein Konsens gefunden werden. Wer das Ergebnis jedoch näher betrachtet, wird den Eindruck nicht los, dass sich gar nicht so viel ändern wird. Der Vorschlag des Ministeriums, die beiden ersten Jahre des Sekundarunterrichts als «Block» zu gestalten, sind vom Tisch - es wird also weiterhin möglich sein, auf der 7e «sitzen zu bleiben».

Weniger Prüfungen beim Abschlussexamen

Die Zahl der Prüfungen beim Abschlussexamen wird auf acht reduziert. Drei schriftliche Prüfungen müssen in Spezialisierungsfächern geschrieben werden, in mindestens einer Sprache ist eine mündliche Prüfung abzulegen. Das Bewertungssystem mit einem Maximum von 60 Punkten pro Prüfung und Zeugnisnote wird beibehalten.

Das so genannte Kompensationssystem, das Schülern erlaubt, in der Gesamtbewertung ungenügende Noten durch gute Ergebnisse in anderen Fächern auszugleichen, wird abgeändert. Maximal zwei ungenügende Noten sind zulässig. Im Untergrad darf nur eine davon in Sprachen oder Mathematik vorliegen, im Obergrad ist nur eine Ungenügende in den Spezialisierungsfächern zulässig. Die Zulässigkeit der Kompensation wird zudem nicht mehr über den Gesamtnotendurchschnitt berechnet, sondern anhand von Gruppendurchschnittsnoten in den Fachbereichen.