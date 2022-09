Zwischenbilanz: Minister Delles, wie steht's um den Tourismus in Luxemburg?

Um den Tourismus weiter anzukurbeln, und um wieder an die Erfolge von vor der Pandemie anknüpfen zu können, versuche man mithilfe von Werbekampagnen verstärkt ausländische Touristen zu erreichen. «Wir konzentrieren uns wieder auf europäische Touristen», so Delles. Dabei zielten die Werbekampagnen nicht auf die Bewohner spezielle Länder ab, sondern auf spezielle Zielgruppen. «Sie richten sich an potentielle Touristen, die hier finden können, was sie suchen – zum Beispiel an Naturliebhaber, Wanderer, oder an Radfahrer», so Delles.