Konto in der Schweiz : Minister tritt in Schwarzgeld- Affäre zurück

In der Affäre um ein Schwarzgeldkonto ist der französischen Budgetminister Jérôme Cahuzac zurückgetreten.

Präsident François Hollande nahm den Rücktritt Cahuzacs an.

Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft am Dienstag in Paris ein Ermittlungsverfahren wegen Steuerhinterziehung eröffnet. Der im Finanzressort beigeordnete Minister soll früher ein Konto für Schwarzgeld bei der USB-Bank in der Schweiz unterhalten haben. Er selbst hat dies bisher immer bestritten.