Luxemburg: Wie laufen die Verhandlungen bezüglich Telearbeit von Grenzpendlern?

Als wichtiges Thema der neuen Arbeitsorganisation stößt die Telearbeit in Luxemburg noch immer auf mehrere Hürden, die vor allem Grenzgänger betrifft. Eine davon könnte möglicherweise schneller als erwartet überwunden sein. Bei einem Treffen der Minister Yuriko Backes (DP, Finanzen) und Claude Haagen (LSAP, Soziale Sicherheit) am Donnerstag wurde eine E rhöhung der Sozialversicherungsgrenze auf europäischer Ebene angesprochen.

Zu diesem Zweck soll ab dem 1. Juli 2023 «ein multilaterales Grundsatzabkommen» in Kraft treten, wie auf der Website der Abgeordnetenkammer zu lesen ist. Dieses Abkommen soll «ausschließlich im Bereich der Telearbeit und nicht für alle grenzüberschreitenden Tätigkeiten von Grenzarbeitnehmern», gelten.

Minister sind «zuversichtlich über die Entwicklungen»

Nach den derzeitigen Regeln würden Grenzgänger, die ihre Arbeitszeit an ihrem Wohnort in Frankreich, Belgien oder Deutschland um 25 Prozent überschreiten, nicht mehr der luxemburgischen Sozialversicherung angehören, sondern der ihres Wohnlandes. Im Anschluss an ihre Gespräche mit den Nachbarländern äußerten sich die Minister «zuversichtlich hinsichtlich einiger neuer und künftiger Entwicklungen».