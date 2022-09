Fall Mar-a-Lago : Ministerium darf bei Trump sichergestellte Akten einsehen

Das US-Justizministerium kann weiter zu möglichen Vergehen rund um die Lagerung vertraulicher Dokumente in Mar-a-Lago ermitteln. Der Ex-Präsident behauptet weiter, er habe Dokumente als nicht mehr vertraulich eingestuft gehabt.

Das Anwesen Mar-a-Lago des ehemaligen US-Präsidenten Trump in Florida.

Im Rechtsstreit um die Sichtung der beim früheren US-Präsidenten Donald Trump beschlagnahmten Regierungsdokumente hat das Justizministerium einen Erfolg errungen. Ein Berufungsgericht hob am Mittwoch (Ortszeit) die Entscheidung von Bundesrichterin Aileen Cannon auf, das Ministerium an der Überprüfung von vertraulichen Unterlagen zu hindern, die FBI-Agenten aus dem Anwesen Mar-a-Lago in Florida geholt hatten. Cannon hatte verfügt, dass die Sichtung der Dokumente durch Bundesermittler ruhen müsse, bis eine gesonderte Prüfung durch einen unabhängigen Gutachter abgeschlossen sei. Dessen Einsetzung hatte Trumps Team gefordert.