Luxemburg: Ministerium und Gewerkschaft reißen sich vom islamischen Kopftuch los

Das Tragen des Kopftuchs ist in den Sekundarschulen in Luxemburg erlaubt.

«Der islamische Schleier stellt ein Mittel zur Entfremdung und Unterwerfung der muslimischen Frau dar. Er sollte von den öffentlichen Schulen verbannt werden». Von L'essentiel gebeten, Stellung zum Tragen auffälliger religiöser Symbole in der Schule zu beziehen, forderte der SEW-OGBL «das Verbot des Schleiers und aller anderen auffälligen religiösen Symbole» in den öffentlichen Schulen des Großherzogtums. Das Tragen zu akzeptieren bedeute, Spannungen zwischen den Gemeinschaften zu schüren. Laut der Lehrergewerkschaft, käme es einer moralischen Unterstützung derjenigen gleich, die die Frau bevormunden wollen und es würde muslimische Schülerinnen, die sich weigern, das Kopftuch zu tragen, unter Druck setzen.

Ein «Aufwärtstrend» bei religiöser Kleidung?

Dies sind heikle Themen, die in mehreren europäischen Ländern zu Debatten und Widerständen führen, insbesondere in Frankreich, wo Bildungsminister Pap Ndiaye einen «Aufwärtstrend» religiöser Symbole in der Schule bedauerte. Ein Phänomen, das auch der SEW-OGBL in Luxemburg beobachtet. Auf die Frage nach dem Ausmaß dieses Trends äußerte sich das luxemburgische Bildungsministerium nicht so eindeutig und erklärte, dass es «keine Kenntnis von einer Zunahme des Tragens islamischer Kleidung in den Schulen» habe, auch wenn es einräumte, «keine Informationen» zu diesem Thema zu sammeln.