Wirtschaftskrise : Ministerpräsident von Sri Lanka tritt nach Protesten zurück

Seit Wochen herrscht Unruhe auf der Insel im Indischen Ozean. Die Bevölkerung ächzt unter hohen Preisen und macht die Regierung dafür verantwortlich. Nun hat Ministerpräsident Mahinda Rajapaksa seinen Rücktritt bekanntgegeben.

Regierung ruft Ausgangssperre aus

Vor der Rücktrittsankündigung war es am Montag zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Regierungsgegnern und -befürwortern gekommen. Dabei wurden mindestens 78 Menschen verletzt, wie die Polizei mitteilte. Sie setzte Tränengas ein. Anschließend verkündete das Verteidigungsministerium eine Ausgangssperre und forderte die Menschen auf, vorerst zu Hause zu bleiben. Ausnahmen gebe es nur für Menschen in unverzichtbaren Berufen, etwa im Gesundheitssektor, in der Telekommunikation, in den Medien oder im Export, hieß es. In den Straßen waren viele Soldaten unterwegs.