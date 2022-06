Kryptowährungen : Minus 14 Prozent in 24 Stunden – Bitcoin stürzt auf 18-Monats-Tief

Insbesondere die rekordhohe US-Inflation ist für stürzende Preise verantwortlich. Die Krypto-Leihfirma Celsius zog nun drastische Konsequenzen.

Zuletzt kostete ein Bitcoin knapp 26.000 Dollar und damit rund zweieinhalb Prozent weniger als am Wochenende, als der Kurs bereits deutlich nachgegeben hatte. Am Montag sackte der Bitcoin im frühen Handel auf der Handelsplattform Bitstamp zeitweise unter die Marke von 25.000 Dollar und damit den tiefsten Stand seit Ende 2020. Auch die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum brach um weitere zwölf Prozent ein und erreichte den tiefsten Stand seit 13 Monaten.

US-Inflation auf höchstem Stand seit 40 Jahren

Wichtigster Grund für den Kursverlust in den vergangenen Tagen waren die am Freitagnachmittag veröffentlichten Inflationsdaten aus den USA. Preise waren gegenüber dem Vorjahr um 8,6 Prozent gestiegen, die Inflation erreichte damit den höchsten Stand seit 40 Jahren. Diese befeuerten die Erwartung einer beschleunigten Zinswende in den Vereinigten Staaten. Seitdem verteuerte sich der US-Dollar kräftig, die Anleiherenditen zogen an und die Kurse der Aktien sackten weltweit ab. Beim Bitcoin summieren sich die Verluste seit Freitagnachmittag auf rund 13 Prozent, nachdem der Kurs der Digitalwährung zuvor wochenlang um die Marke von 30.000 Dollar gependelt hatte.