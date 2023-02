Luxemburg: «Minute Papillon» bietet Unterstützung nach einer traumatischen Geburt

Eden Empain links (Sekretärin), Djenna Empain in der Mitte (Vorsitzende), Melysa Gomes rechts (stellvertretende Vorsitzende).

Als Djenna Empain ihren Instagram-Account einrichtete, hatte die Mutter eines 17 Monate alten Jungen nicht mit so viel positivem Feedback gerechnet. Sie wollte «Müttern psychologische Unterstützung bieten», indem sie Zitate und Geschichten rund um die Mutterrolle veröffentlichte. Im vergangenen August gründete sie den gemeinnützigen Verein «Minute Papillon», der mittlerweile rund 50 Mitglieder zählt. Djenna und ihr Team bieten Müttern, die Hilfe suchen, gemeinsame Momente mit anderen Betroffenen an.

Am 19. Februar veranstaltet «Minute Papillon» in der Schule «Soleuvre 2000» einen Flohmarkt, um künftige gemeinsame Aktivitäten zu finanzieren und bietet eine Gelegenheit, sich kennenzulernen. «Wir sind nicht da, um Lösungen anzubieten, denn Probleme lassen sich nicht von heute auf morgen lösen, aber dank des Austauschs überlegen wir, was wir gemeinsam tun können», versichert Djenna.