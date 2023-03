Emotionale Worte: «Mir ging es sehr schlecht» – Prinz Daniel spricht über seine Nierentransplantation

Prinz Daniel von Schweden durfte sich vor kurzem einer echten Herzensangelegenheit widmen. So traf er am Weltnierentag, der am 9. März stattfand, Forscherinnen und Forscher im Stockholmer Schloss und tauschte sich mit ihnen über Medizin aus. Dabei erzählte der 49-Jährige auch über seine eigenen Erfahrungen. Dem Ehemann von Kronprinzessin Victoria (45) wurde vor 14 Jahren selbst eine Niere transplantiert.