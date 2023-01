Sammler in Luxemburg: «Mir werden Tausende von Euro für mein von Pelé getragenes Trikot angeboten»

Der in São Paulo geborene Marcelo Fernandes lebt seit 26 Jahren in Luxemburg und hat sein ganzes Leben lang Artefakte aus der Pelé-Ära gesammelt, darunter auch außergewöhnliche Stücke.

Fast 10.000 Kilometer von São Paulo entfernt befindet sich in Marcelo Fernandes' Haus in Esch/Alzette ein wahres Museum, das Pelé und dem FC Santos gewidmet ist. Der 46-jährige brasilianische Ingenieur, der seit 1996 in Luxemburg lebt, hat einen großen Teil seines Lebens damit verbracht, alle möglichen Objekte zu sammeln, die mit dem «König» und seinem langjährigen Verein in Verbindung stehen. «Man kann nicht über den einen sprechen, ohne den anderen zu erwähnen. Pelé ist Santos und Santos ist Pelé», so Marcelo.