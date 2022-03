In Italien : Miralem Pjanic Opfer rassistischer Beleidigungen

Der in Luxemburg aufgewachsene bosnische Mittelfeldspieler von Juventus Turin war das Ziel rassistischer Rufe einiger Brescia-«Fans». Er reagierte goldrichtig.

Der bosnische Nationalspieler Miralem Pjanic wurde am Dienstag in der italienischen Seria A in Brescia zum Opfer von rassistischen «Scheißzigeuner»-Rufen einiger «Fans». Der in Schifflingen aufgewachsene Mittelfeldspieler von Juventus Turin reagierte bestmöglich auf die Beleidigungen: Beim Stand von 1:1 markierte er mit einer feinen Abnahme den Siegtreffer für den italienischen Rekordchampion – und besiegelte die Niederlage Brescias.