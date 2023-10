Miss Lothringen 2023: Diese Weltstars hat Miss Lothringen schon geschminkt

«Ich kann es immer noch nicht glauben, was ich gerade erlebe», sagt Angéline Aron-Clauss, die am 16. Dezember im Zénith von Dijon um den «Miss France»-Titel konkurriert. Die Miss Lorraine 2023 aus Hilbesheim bei Sarrebourg ist nach ihrem Sieg am Samstag noch immer hin und weg. «Ich habe so viele nette Nachrichten erhalten, ich bin überwältigt», gesteht sie im Gespräch mit L'essentiel. Der 26-Jährigen, die Make-up-Artistin und Lehrerin ist, gelingt es, die Rolle der Miss Lothringen in ihren Alltag zu integrieren, sagt sie, sie pendelt schon jetzt zwischen Paris und Metz.