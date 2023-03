Schönheitswettbewerb: «Miss-World»-Schärpe wird 2023 defintiv keine Luxemburgerin zieren

In gut zwei Monaten wird in den Vereinigten Arabischen Emiraten die schönste Frau der Welt gekürt. Eines steht allerdings jetzt schon fest: Eine Luxemburgerin wird den Titel nicht für sich einheimsen können, denn eine großherzogliche Vertreterin wird man dort vergeblich suchen. Noch im vergangenen Jahr war das Land durch die 2020 gewählte Schönheitskönigin Emilie Boland in Puerto Rico vertreten. So auch im Jahr 2019 durch die im selben Jahr gewählte Miss Luxemburg Melanie Heynsbroek, die in London antrat. Im kommenden Mai muss der Miss-World-Wettbewerb in Abu Dhabi also ganz ohne eine luxemburgische Vertreterin auskommen.