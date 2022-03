Premier League : Missbrauch auf Whatsapp – Sex-Skandal in England

Fußball-Stars sollen Frauen systematisch erniedrigen und missbrauchen, um in einer Whatsapp-Gruppe zu punkten.

Englands Spitzenfußball wird wieder von einem Sex-Skandal erschüttert. Spieler der Premier League und der League Championship (2. Liga) sollen Frauen systematisch erniedrigen und sexuell missbrauchen – um in einer Whatsapp-Gruppe zu punkten.

Wie die «Sun» berichtet, sollen in dieser Gruppe für Missbrauch Punkte vergeben werden: 200 Zähler gebe es für Mitglieder, die ihre ahnungslosen Opfer beim Sex schlagen oder bespucken. 150 Punkte gibt es für ein Video der sexuellen Handlungen, ebenso wie für Geschlechtsverkehr am Trainingsgelände oder wenn die Frau des Spielers in der Nähe ist.