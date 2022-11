Luxemburg : Missbrauch Schutzbefohlener führt zu 14 Verurteilungen

In einer Vielzahl der Fälle, in denen es zu einer Verurteilung kam, sind mehrere Faktoren der Schwäche zusammengekommen.

Bis zur Änderung des Gesetzes galt der Begriff «abus de faiblesse», der, wörtlich übersetzt, «Missbrauch von Schwäche» bedeutet, für Minderjährige. Gemeint ist, im juristischen Sprachgebrauch, der Straftatbestand des Missbrauchs oder der Untreue gegenüber Schutzbefohlenen. «Schutzbefohlene» waren in diesem Sinne bisher Minderjährige. Mit der Neuregelung wurde der Begriff auf schutzbedürftige Erwachsene ausgeweitet. Dazu zählen Behinderte, Ältere, Schwerkranke, oder Menschen, die leicht manipulierbar sind. Personen in einem Zustand physischer oder psychischer Unterwerfung, die auf ernsthaften oder wiederholten Druck, oder auf Techniken zurückzuführen ist, die geeignet sind, das Urteilsvermögen des Opfers zu beeinträchtigen, sind ebenfalls geschützt.

Am häufigsten kommt es zu finanziellen Schädigungen

«Alle Opfer der genannten Fälle waren volljährig», so Sam Tanson. «Die Fälle, die zu Verurteilungen führten, bestanden immer darin, dass die Opfer finanziell geschädigt wurden. Die Opfer standen unter psychischem Druck, dessen Verursacher sich in der Mehrzahl der Fälle schrittweise in das Leben des Opfers eingemischt hatte. In einem einzelnen Fall, der zur Verurteilung führte, stellten die Täter dem Opfer mithilfe okkulter Praktiken Erfolge in Aussicht».