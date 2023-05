USA: Missbrauchskandal in Kirche von Illinois viel größer als bekannt

Im US-Staat Illinois sind laut einer umfassenden Untersuchung über mehrere Jahrzehnte hinweg knapp 2000 Kinder von katholischen Geistlichen missbraucht worden. 451 Kirchenvertreter hätten sich zwischen den Jahren 1950 und 2019 an den Kindern vergangen, teilte Generalstaatsanwalt Kwame Raoul am Dienstag mit. Der Missbrauchsskandal in Illinois ist damit viel größer als bisher angenommen. Die Kirche hatte zu Beginn der Untersuchung durch die Generalstaatsanwaltschaft 2018 eine Zahl von 103 betroffenen Kindern genannt.