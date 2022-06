Katholische Kirche : Missbrauchsopfer reicht Klage gegen emeritierten Papst Benedikt ein

Ein Opfer des pädophilen Priesters Peter H. hat Klage gegen den emeritierten Papst Benedikt XVI. und weitere Kirchenvertreter eingereicht.

Ein Opfer des pädophilen Priesters Peter H. hat Klage gegen den emeritierten Papst Benedikt XVI. und weitere Kirchenvertreter eingereicht. Das berichteten am Mittwoch der Rechercheverband Correctiv, die «Zeit» sowie der Bayerische Rundfunk. Der Papst hatte «Kenntnis von allen Umständen und hat es zumindest billigend in Kauf genommen, dass dieser Priester ein Wiederholungstäter ist», wie es demnach in der Klageschrift heißt.