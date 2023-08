Misserfolg: Russische Sonde Luna-25 auf dem Mond abgestürzt

Die russische Raumsonde Luna-25 ist nach Angaben der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos auf dem Mond abgestürzt. Die Kommunikation mit der Raumsonde sei am Samstag gegen 14.57 Uhr (Ortszeit, 13.57 MESZ) abgebrochen, teilte Roskosmos am Sonntag mit.

Die Sonde sei in eine unkontrollierte Umlaufbahn geraten. Bereits am Samstag berichtete Roskosmos von einer «außergewöhnlichen Situation» an Bord von Luna 25, die geplante Manöver unmöglich mache.