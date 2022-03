Corinne Cahen : Misshandlung von Senioren sei «hier so nicht möglich»

LUXEMBURG – Der Misshandlungsskandal beim französischen Pflege-Unternehmen Orpea erschüttert. Ähnliches kann sich Familienministerin Cahen im Großherzogtum nicht vorstellen.

Die Lektüre des Buches «Les fossoyeurs» (Die Totengräber) von Victor Castanet, in dem Fälle von Misshandlungen in Altenheimen in Frankreich beschrieben werden, habe Corinne Cahen «schockiert». «Ich habe das Buch von der ersten bis zur letzten Seite gelesen und habe mich oft gefragt, ob so etwas in Luxemburg möglich wäre», so die Familienministerin. Sie sei jedoch überzeugt, dass die Pflege von Senioren im Großherzogtum ernst genommen werde. «Ich hatte nie den Eindruck, dass die Menschen in den Einrichtungen schlecht behandelt werden», sagt sie.