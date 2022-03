150 Jahre Verspätung : Mississippi schafft offiziell die Sklaverei ab

Traurig, aber wahr: Der Südstaat hat es versäumt, den 13. Zusatzartikel der US-Verfassung zu ratifizieren. Ein Bürger wurde durch den Film «Lincoln» auf den Verfahrensfehler aufmerksam.

Am Freitag, 8. Februar 2013 wehte für kurze Zeit das Schrägkreuz der Südstaaten auf dem Gebäude des Obersten Gerichtshofs von Mississippi in Jackson. Grund für den peinlichen Lapsus war ein Etikettenschwindel: Die korrekte Fahne hatte einen Riss bekommen und musste ausgewechselt werden. Gemeindearbeiter kauften eine Ersatzfahne, laut Verpackung eine «Mississippi State Flag». Darin befand sich aber die berüchtigte Heeresfahne der ehemaligen Sklavenhalterstaaten. Nach zwei Stunden wurde der Irrtum bemerkt und korrigiert.

Eigentlich hatte das Regionalparlament von Mississippi 1995 – notabene als letzter Bundesstaat – das Dokument schon einmal ratifiziert. Doch aus unbekannten Gründen wurde der Beschluss damals nicht an den Bundesarchivar in Washington weitergeleitet. Und damit war er null und nichtig.

Einwanderer entdeckte den Formfehler

Entdeckt hat das Versehen Ranjan Batra, Professor für Neurobiologie und Anatomie an der University of Mississippi. Pikant: Der geborene Inder ist erst seit 2008 im Besitz des US-Bürgerrechts. Wie die Zeitung «Clarion Ledger» berichtet, sah er sich im November «Lincoln» an, in dem es um den berühmten 13. Verfassungszusatz geht. Der Film traf offenbar einen Nerv, denn zurück zu Hause beschloss Batra, weiter zu recherchieren. Auf der Website usconstitution.net erfuhr er zu seinem großen Erstaunen, dass sein Heimatstaat den Artikel gar nie offiziell ratifiziert hat.