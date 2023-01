Luxemburg: Missstände in Mietwohnungen bleiben oft im Schatten

Vermieter müssen in ihren Objekten Mindeststandards gewährleisten.

Sechsunddreißig neue Fälle und nur fünf Verurteilungen zwischen 2013 und Ende 2022: Das ist laut Staatsanwaltschaft die Bilanz der Strafverfolgungen, die in den vergangenen zehn Jahren in Luxemburg gegen Vermieter wegen Verstößen gegen die Vorschriften zur Wohngesundheit, Sicherheit und Bewohnbarkeit von Wohnungen eingeleitet wurden.

In den vergangenen fünf Jahren habe es nur 16 Fälle dieser Art gegeben. Das Ministerium für Wohnungsbau gibt auf Anfrage an, die Statistik nicht zu kennen. Bedeuten diese niedrigen Zahlen, dass alle Wohnungen im Großherzogtum den Normen entsprechen und die Gemeinden in der Lage sind, etwaige Probleme zu bewältigen? Nach Aussage mehrerer Bürgermeister sei das nicht anzunehmen. Stattdessen schwiegen viele Mieter oder ihre Probleme würden nicht gehört.