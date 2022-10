Luxemburg : Mit 10 Drogenkugeln im Körper von der Polizei festgenommen

LUXEMBURG – Der Polizei gelang es am Samstag gegen 19 Uhr im Bahnhofsviertel einen mutmaßlichen Dealer festzunehmen.

Während einer Fußpatrouille am Samstagabend gegen 19.00 Uhr im Bahnhofsviertel in Luxemburg stießen die Beamten auf eine Person, die sich verdächtig verhielt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann eine weiße Kugel in seinem Mund versteckte.