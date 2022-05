Lebensmittel-Gutscheine: «Mit 1100 Euro im Monat kann man in Luxemburg nicht leben»

Der soziale Lebensmittelladen «Caritas Buttek» befindet sich in der Rue Dicks in Esch/Alzette.

Vor der «Caritas Buttek» in Esch/Alzette warten Menschen in einer Schlange. Um eine zu große Menschenmenge zu vermeiden, betreten die Kunden der Reihe nach den sozialen Lebensmittelladen. «Heute ist es noch einigermaßen ruhig», sagt Geschäftsführerin Deborah Simoes. Sie habe in den vergangenen Monaten beobachtet, dass immer mehr Menschen bei der Caritas ihre Lebensmittel einkauften. Die Zahl sei insbesondere in den vergangenen Wochen aufgrund der Inflation stark gestiegen – von 755 Kundenbesuchen im vergangenem Januar auf 928 im April.

Alleinerziehende Frauen, Familien mit nur einem Einkommen, unterstützungsbedürftige oder verschuldete Personen: «Die Profile sind ganz unterschiedlich», sagt Simoes. Zu den von der Caritas betreuten Menschen zählt auch Laura*. Ein Arbeitsunfall und eine monatliche Miete von 1000 Euro hätte die 55-Jährige dazu gebracht, Lebensmittelgutscheine zu beziehen. «Ich komme einmal pro Woche. Sonst würde ich nicht auskommen», sagt sie. Noch mehr Grund zur Beunruhigung böte die infolge des Ukraine-Krieges entstandenen Preissteigerungen. «Alles wird teurer. Ich hoffe, dass diese Situation bald ein Ende hat», erklärt die zweifache Mutter.

«Einige Menschen verzichten auf Mahlzeiten – in einem Land wie Luxemburg.» Aurélia

Luxemburg hat zwar den höchsten Mindestlohn in der EU, doch die Ungleichverteilung nimmt zu. Die Caritas hat neulich darauf hingewiesen, dass «Arbeit keine Garantie zur Vermeidung von Armut mehr ist». Das weiß auch Aurélia* zu berichten. Sie erledigt den Einkauf für eine Freundin, weil diese aufgrund ihrer Arbeitszeiten nicht selber einkaufen könne. «Sie ist Witwe und arbeitet halbtags in der Gastronomie. Dort verdient sie 1100 Euro pro Monat. Damit kann man in Luxemburg nicht leben», sagt Aurélia.

Sie selbst sei ebenfalls bereits auf die Unterstützung der sozialen Lebensmittelladen der Caritas angewiesen gewesen. Lebensmittel und lebensnotwendige Produkte sind dort bis zu 70 Prozent billiger sind als in anderen Geschäften. Bei Aurélia seien ausbleibende Pensionszahlungen der Grund gewesen. «Ich habe nur meine Lebensmittel- und Stromrechnungen und meine Miete zu bezahlen. Zum Glück verlangen meine Kinder nicht viel. Mir hat es nie an etwas gefehlt, aber ich kenne Menschen, die auf Mahlzeiten verzichten. Das ist in einem reichen Land wie Luxemburg sehr traurig», sagt sie.