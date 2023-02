Ehi Etute: Mit 17 in Luxemburgs Nationalmannschaft und bald vielleicht in den USA

Sie ist erst 17 Jahre alt, aber wohl diejenige, auf die die Italienerinnen am Donnerstagabend um 19 Uhr in der Coque bei der EM-Qualifikation am meisten achten werden. Ehi Etute, die große Hoffnungsträgerin des luxemburgischen Basketballs, hatte im November mit 27 Punkten und 15 Rebounds gegen die slowakischen Spielerinnen aus der Euroleague beeindruckt. Dank ihrer Auftritte eine Etage tiefer im Eurocup hat die Spielerin aus Düdelingen in dieser Saison einen Meilenstein erreicht: Sie ist die beste luxemburgische Punktesammlerin der nationalen Liga. «Ich war von meiner Leistung überrascht», sagt sie selbst, «im Training merkt man gar nicht, dass man Fortschritte macht.»