Grossbritannien: Mit 17 wurde sie jüngste Euromillions-Gewinnerin – so gehts Jane Park heute

Die Schottin Jane Park (26) ist die jüngste Euromillions-Gewinnerin aller Zeiten. Mit nur 17 Jahren hat sie 2013 eine Million Pfund gewonnen. In einer britischen Fernsehsendung spricht sie darüber, warum sie den bedeutsamen Moment bereut. Park sagt, mit 17 Jahren so viel Geld zu gewinnen, sei, wie «einem Kind eine Waffe zu geben».

Die aus Edinburgh stammende Park gibt an, den Gewinn für Ferien, Autos und Designerkleider ausgegeben zu haben. Außerdem investierte sie 50’000 Pfund in Schönheits-OPs. Sie soll sich sogar ein luxuriöses Haus mit drei Schlafzimmern geleistet haben.

Laut eigenen Angaben ist der Beziehungsstatus der Influencerin «nicht existent». Kürzlich hat sie auf Instagram Beziehungsratschläge gegeben. Dort zählt sie aktuell 217.000 Follower. Berichten zufolge hat sie in Erwägung gezogen, in einer amerikanischen Dating-Show aufzutreten. Park hat die Macher jedoch als «pervers» bezeichnet, weil sie sie laut Vertragsklausel beim Sex filmen wollten. Vor kurzem hat sie ein Onlyfans-Konto eingerichtet, auf dem sie Fotos mit zahlenden Fans teilt.

Vor ihrem Gewinn arbeitete Park für eine Wohltätigkeitsorganisation und verdiente acht Pfund pro Stunde. Sie lebte zusammen mit ihrer Mutter in einer Sozialwohnung. 2014 trat sie in der BBC-Dokumentation «Teenage Millionaire: The Year I Won The Lottery» auf. Der Gewinnschein war der erste Lotterieschein, den sie jemals gekauft hatte, wie der Mirror schreibt.